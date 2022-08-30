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З українських портів вийшли одразу шість суден з агропродукцією

Вони перевозять 183 000 тонни вантажу. 

З українських портів вийшли одразу шість суден з агропродукцією
Фото: Міністерство інфраструктури України

У вівторок, 30 серпня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вирушили зразу шість суден з агропродукцією. Загальна кількість вантажу – 183 000 тонн. 

Серед них – KARTERIA, зафрахтоване зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену. Про це повідомили в Телеграм Мінінфраструктури. 

Пʼять інших суден – SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA. 

Фото: Міністерство інфраструктури України
Фото: Міністерство інфраструктури України

За час дії зернової угоди з України експортували близько 1,5 млн тонн агрпродукції на 61 судні. Найбільше експортували кукурудзи. 

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