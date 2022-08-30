У вівторок, 30 серпня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вирушили зразу шість суден з агропродукцією. Загальна кількість вантажу – 183 000 тонн.

Серед них – KARTERIA, зафрахтоване зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену. Про це повідомили в Телеграм Мінінфраструктури.

Пʼять інших суден – SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA.

Фото: Міністерство інфраструктури України

Фото: Міністерство інфраструктури України

За час дії зернової угоди з України експортували близько 1,5 млн тонн агрпродукції на 61 судні. Найбільше експортували кукурудзи.