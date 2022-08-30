Росія нарощує спроби вербування чоловіків на війну: скасувала вікові обмеження і пішла по вʼязницях

Пентагон вважає, що всі ці заходи все одно не допоможуть РФ у посиленні бойової міці.

Росія намагається знайти більше солдатів для участі у війні проти України і нарощує зусилля з вербування.

Верхній віковий ценз для найманців уже скасовано, а вербування у вʼязницях посилилось, пише The Guardian.

"Багато з цих новобранців вважаються літніми, непридатними та погано навченими", – повідомив журналістам представник Пентагону.

Путін минулого тижня видав указ про збільшення кількості армії Росії з січня 2023 на 10%, до 1,15 млн військових. Але в США вважають, що після великих втрат і невдач у війні проти українців ці зусилля "навряд завершаться успіхом, оскільки Росія історично не досягала цільових показників за особовим складом та чисельністю".

Пентагону дійшов висновку, що додавання новобранців не зможе ефективно посилити загальну бойову міць до кінця року.

Нагадаємо, що для участі у війні Росія також використовує найманців приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Приблизна кількість втрат росіян станом на сьогодні становить понад 47 000. Тільки за минулу добу захисники ліквідували 450 окупантів.