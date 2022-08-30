Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія нарощує спроби вербування чоловіків на війну: скасувала вікові обмеження і пішла по вʼязницях

Пентагон вважає, що всі ці заходи все одно не допоможуть РФ у посиленні бойової міці. 

Росія нарощує спроби вербування чоловіків на війну: скасувала вікові обмеження і пішла по вʼязницях

Росія намагається знайти більше солдатів для участі у війні проти України і нарощує зусилля з вербування. 

Верхній віковий ценз для найманців уже скасовано, а вербування у вʼязницях посилилось, пише The Guardian

"Багато з цих новобранців вважаються літніми, непридатними та погано навченими", – повідомив журналістам представник Пентагону. 

Путін минулого тижня видав указ про збільшення кількості армії Росії з січня 2023 на 10%, до 1,15 млн військових. Але в США вважають, що після великих втрат і невдач у війні проти українців ці зусилля "навряд завершаться успіхом, оскільки Росія історично не досягала цільових показників за особовим складом та чисельністю". 

Пентагону дійшов висновку, що додавання новобранців не зможе ефективно посилити загальну бойову міць до кінця року. 

Нагадаємо, що для участі у війні Росія також використовує найманців приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Приблизна кількість втрат росіян станом на сьогодні становить понад 47 000. Тільки за минулу добу захисники ліквідували 450 окупантів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також