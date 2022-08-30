ЗСУ знищили ​​на південному напрямку понад 80 окупантів, три склади та переправу через Дніпро, – ОК "Південь"

Українські військові 29 серпня за допомогою артилерії уразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

Водночас шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу ЗСУ атакували позиції ППО противника.

В ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати РФ за добу до 82 солдатів і 30 одиниць техніки, серед яких:

зенітно-ракетна система С-300;

2 танки Т-72;

11 гаубиць "Мста-Б";

3 реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган";

важка вогнеметна система "Солнцепьок";

самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С";

120-мм мобільний міномет;

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";

протитанкова керована ракета;

6 одиниць броньованої техніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

"Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено", - додали військові.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, вчора ЗСУ завдали влучних ударів по пунктах управління ворога в Херсоні та області. Ворог протягом доби бив по Рівненській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській областях.