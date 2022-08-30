“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів

У Міноборони Росії заявили про те, що “українські військові здійснили наступ в Миколаївській та Херсонській областях на трьох напрямках”.

“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, цитує пропагандистські ЗМІ Центр протидії дезінформації при РНБО.

Водночас у Міноборони Росії заявили про те, що “українські військові здійснили наступ в Миколаївській та Херсонській областях на трьох напрямках”.

Окрім того, члени Ради безпеки російської федерації розповсюджують фейк, що “українські спецслужби підбирали наркоторгівців та організовували розповсюдження наркотиків на території Росії”.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що “Росія чекає, що висновки місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС будуть професійними та позбавленими політичного забарвлення”.

Вона розповсюджує дезінформацію, що заяви Заходу про те, що Росію довелося вмовляти про візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС, “є неправдою та перекручуванням фактів”.

Нагадаємо, Росія розповсюджує фейк, що 75-77% мешканців Херсонської та Запорізької областей підтримують входження до складу Російської Федерації.