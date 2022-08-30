В двох районах Київщини сьогодні, 30 серпня, лунатимуть технологічні вибухи

У вівторок, 30 серпня, в Білоцерківському та Обухівському районах Київської області можна буде почути технологічні вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).

“30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що у Сквирській громаді Білоцерківського району, заплановано проведення технологічних робіт. Вони будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, вибухові роботи пройдуть 30 серпня з 11:00 до 16:00 на території “Богуславського кар’єру” в Богуславській територіальній громаді Обухівського району.

Нагадаємо, раніше влада Київщини закликала жителів не хвилюватися через звуки вибухів - у Київській області триває знешкодження вибухонебезпечних предметів.