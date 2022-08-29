Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
ГоловнаСуспільствоВійна

В окупованому Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи

Інформація уточнюється.

В окупованому Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли чотири потужні вибухи.

Про це пише видання "РИА Мелитополь".

 

Видання зазначає, що вибухи пролунали ймовірно в північній частині міста.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що чотири вибухи відбулися у районі північного виїзду з Мелітополя. Інформація про втрати ворога уточнюється.

“Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України”, – написав він.

Федоров додав, що "сили спротиву влучили в самі "очі" ворога". 

"Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар", – йдеться у повідомленні. 

 

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також