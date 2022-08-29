У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли чотири потужні вибухи.

Про це пише видання "РИА Мелитополь".

Видання зазначає, що вибухи пролунали ймовірно в північній частині міста.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що чотири вибухи відбулися у районі північного виїзду з Мелітополя. Інформація про втрати ворога уточнюється.

“Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України”, – написав він.

Федоров додав, що "сили спротиву влучили в самі "очі" ворога".

"Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області пролунали вибухи.