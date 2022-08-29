ЗСУ влучили в завод на Херсонщині з технікою окупантів. У Херсоні та області відсутнє електропостачання, – ”Суспільне”

ЗСУ влучили в Бериславський машинобудівний завод у Херсонській області, де російські війська розташували техніку, боєприпаси і особовий склад.

Зараз там пожежа, заявив "Суспільному" голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Журналісти також повідомили, що в Херсоні та області станом на 12:40 було відсутнє електропостачання.

Сьогодні у командуванні "Південь" повідомили, що сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні держави.

Оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втекли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десантники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області.

Крім того, в "Каховці" заявили, що завдяки знищенню шляхів постачання окупантів до Херсонської області російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Там сказали, що "для України це блискучий шанс повертати свої території".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім удень 29 серпня записав відеозвернення, в якому закликав не піддаватися на можливі ворожі провокації, повʼязані зі змінами на херсонському напрямку.