На сайті ОП розмістили довідник по виплатах постраждалим від війни

У довіднику є інформація для різних категорій потерпілих.

В Україні підготували довідник по виплатах українцям, які втратили рідних, або постраждали унаслідок війни Росії проти України.

Про це йдеться на сайті ОП.

У довіднику є інформація для різних категорій потерпілих через війну – від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

До того ж в ньому можна знайти рекомендації щодо того, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація в довіднику буде постійно оновлюватись з урахуванням можливих змін до законодавства.

Ознайомитись з довідником можна за посиланням.

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