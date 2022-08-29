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ЄС може погодити посилення візових правил для РФ та обговорить варіанти створення тренувальної місії для військових України

Міністри закордонних справ Євросоюзу обговорюватимуть візи в Празі. 

ЄС може погодити посилення візових правил для РФ та обговорить варіанти створення тренувальної місії для військових України
Фото: tochka.net

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на завтрашній зустрічі в Празі можуть погодити посилення правил видачі віз для росіян і розпочати дебати щодо заборони на туристичні візи. Втім поки що такої домовленості немає, пише Reuters із посиланням на представників ЄС. 

Під час зустрічі міністрів 30-31 серпня візова заборона для громадян Росії буде в пріорітеті порядку денного. Як один із варіантів більш жорстких правил отримання візи обговорюється призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією. Якщо таке рішення буде ухвалено, віза для росіян здорожчає з 35 до 80 євро, збільшиться термін процедури їх отримання. 

"Результатом (зустрічі міністрів – ред.), ймовірно, не буде домовленіть про розширення санкцій через візи. Але (призупинення – ред.) угоди про спрощення буде першим кроком, і ми будемо говорити про те, як включити візи в санкції", – повідомив співрозмовник агентства. 

Очікуються подальші дискусії стосовно заборони на візи для росіян та того, якими можуть бути винятки. 

Крім голів МЗС, на зустріч зберуться й очільники міністерств оборони. Вони обговорять варіанти створення військової тренувальної місії Євросоюзу для військових України. 

Поки що неясно, де може базуватися тренувальна база. Деякі європейські країни вже тренують українських захисників, переважно для того, аби вони навчились роботі зі зброєю, яку постачають союзники для захисту від російських окупантів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам Росії. Країни Балтії, а також Польща і Фінляндія виступають за заборону видачі віз громадянам Росії. Проти – Угорщина та Німеччина. Негативно до ідеї заборони віз для громадян Росії поставився і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. 

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