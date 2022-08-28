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Кулеба відвідає Швецію та Чехію задля консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на РФ, - МЗС

Під час візитів заплановано низку двосторонніх зустрічей. Основними темами перемовин будуть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства в ЄС та відбудова.

Кулеба відвідає Швецію та Чехію задля консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на РФ, - МЗС
Фото: EPA/UPG

На доручення Президента України Володимира Зеленського міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 29 серпня здійснить візит до Королівства Швеція та 30-31 серпня до Чеської Республіки з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"У Стокгольмі Дмитро Кулеба буде прийнятий Прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністеркою закордонних справ Анн Лінде, зустрінеться з керівництвом шведського парламенту Риксдагу та політичних партій Швеції", - йдеться у повідомленні.

Основними темами переговорів стануть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства нашої держави в ЄС та відбудова України.

"У Празі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС", - інформують у МЗС.

Ключовими темами цієї зустрічі стануть візові обмеження для громадян РФ і восьмий санкційний пакет ЄС проти Росії.

Повідомляється, що міністр окремо проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру. Він також візьме участь у Міжнародній конференції Форум 2000 "Актуальні виклики для демократії: якою має бути наша відповідь?".

Крім того, глава МЗС України проведе двосторонні зустрічі з чеськими високопосадовцями: Головою Сенату Мілошем Вистрчілом, Головою Палати депутатів Маркетою Пекаровою Адамовою.

Нагадаємо, Financial Times повідомила, що наступного тижня під час неформальної зустрічі в Празі міністри закордонних справ країн ЄС можуть підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією.

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