У Латвії Мінекономіки відмовиться від використання російської мови

Йдеться про повідомлення пресслужб на сайтах та у соціальних мережах.

Мінекономіки Латвії оголосило, що з осені разом з пов’язаними установами відмовиться від використання російської мови у комунікації.

Про це повідомляє Delfi.

З 1 вересня Міністерство економіки та підпорядковані йому установи будуть надавати інформацію та комунікувати з клієнтами лише державною мовою, повідомила міністерка Ілзе Індріксоне.

"Як і в будь-якій іншій країні Європи, державні установи у Латвії мають використовувати у комунікації з людьми та ЗМІ лише державну мову. Інакше виглядає так, що держава не просто визнає російську мову як таку, що має якийсь особливий статус, порівняно з мовами інших етнічних меншин, але й просуває посилення двомовності. Час змінити це", - пояснила вона.

Йдеться про повідомлення пресслужб відомств на сайтах та у соціальних мережах, коментарі для ЗМІ та комунікацію з клієнтами.

Раніше повідомлялося, що Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.