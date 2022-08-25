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​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим

Знесення всіх елементів зайняло три дні.

​У Ризі демонтували 79-метрову стелу пам'ятника радянським військовим
Фото: Delfi

У столиці Латвії нині знесли останній елемент пам'ятника радянським військовим, повідомляє Delfі.

79-метрову стелу в парку Перемоги демонтували о 16.43. Загалом на знесення всіх елементів пішло три дні.

Демонтаж стели тривав майже сім годин. Після падіння, яке супроводилося сильним гуркотом, деякі спостерігачі почали плескати.

Згодом поліція відновила рух автомобілів на прилеглих вулицях, але рух пішоходів все ще суттєво обмежений і до руїн пам'ятника підійти неможливо. Біля об'єкта перебуває чимало правоохоронців.

Хоча проведення акцій протесту проти знесення пам'ятника влада не погоджувала, та від 22 серпня поліція затримала 27 осіб.

Фото: Delfi

Нагадаємо, сейм Латвії зняв юридичну перешкоду для знесення радянського пам'ятника ще в травні, опісля схоже рішення ухвалили в Ризі.

Нещодавно Естонія зазнала найпотужнішої з 2007 року кібератаки після демонтажу радянського пам'ятника. А минулого тижня естонська влада ухвалила рішення демонтувати та перенести меморіали радянської доби Другої світової війни в прикордонному місті Нарва.

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