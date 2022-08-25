Росіяни за півроку написали майже 145 тисяч доносів

Переважно вони скаржилися на "фейки" про дії російських військових та "проукраїнську пропаганду".

Роскомнагляд відзвітував про 144 835 "звернень" громадян за перше півріччя 2022 року. Більшість доносів пов'язана з війною в Україні - росіяни скаржилися на "фейки" про дії російських військових та "проукраїнську пропаганду".

Про це пише The Insider.

Найбільше доносів надійшло в березні - 10 323 звернення, що вище за показники минулого року майже вчетверо.

При цьому у річному вираженні кількість доносів зросла відразу на чверть.

З початком повномасштабної війни в Росії часто порушують адміністративні та кримінальні справи про "дискредитацію армії" та "фейки". Наприклад, петербурзька художниця та активістка Саша Скочиленко зараз перебуває у СІЗО за те, що заміняла цінники у магазині на антивоєнну агітацію, а донесла на неї пенсіонерка.

Є випадки доносів близьких родичів один на одного. Так, мешканець Підмосков'я написав донос у поліцію на дружину, бо та критикувала війну, а москвичка донесла на свого сина за ухилення від військової служби.

У серпні чоловік у Підмосков'ї написав донос сам на себе. Він розповів, що п'яний розмалював стіну будинку синьою та жовтою фарбами та написав "Ні війні". Потім нібито "усвідомив провину" та вирішив здатися в поліцію.

Нагадаємо, в березні Державна дума РФ схвалила поправки про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію".

Роскомнагляд також вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".

Дані про втрати армії РФ, яка атакує Україну, в Росії називають "фейками". При цьому з початку повномасштабної війни росіяни вже втратили близько 45 850 солдатів.