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Росіяни за півроку написали майже 145 тисяч доносів

Переважно вони скаржилися на "фейки" про дії російських військових та "проукраїнську пропаганду".

Росіяни за півроку написали майже 145 тисяч доносів
Фото: delo.ua

Роскомнагляд відзвітував про 144 835 "звернень" громадян за перше півріччя 2022 року. Більшість доносів пов'язана з війною в Україні - росіяни скаржилися на "фейки" про дії російських військових та "проукраїнську пропаганду".

Про це пише The Insider.

Найбільше доносів надійшло в березні - 10 323 звернення, що вище за показники минулого року майже вчетверо.

При цьому у річному вираженні кількість доносів зросла відразу на чверть.

З початком повномасштабної війни в Росії часто порушують адміністративні та кримінальні справи про "дискредитацію армії" та "фейки". Наприклад, петербурзька художниця та активістка Саша Скочиленко зараз перебуває у СІЗО за те, що заміняла цінники у магазині на антивоєнну агітацію, а донесла на неї пенсіонерка.

Є випадки доносів близьких родичів один на одного. Так, мешканець Підмосков'я написав донос у поліцію на дружину, бо та критикувала війну, а москвичка донесла на свого сина за ухилення від військової служби.

У серпні чоловік у Підмосков'ї написав донос сам на себе. Він розповів, що п'яний розмалював стіну будинку синьою та жовтою фарбами та написав "Ні війні". Потім нібито "усвідомив провину" та вирішив здатися в поліцію.

Нагадаємо, в березні Державна дума РФ схвалила поправки про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію".

Роскомнагляд також вимагає від Telegram видалити інтернет-ресурси, у тому числі боти, які надають інформацію про військовослужбовців збройних сил РФ, які загинули або потрапили в полон під час військового нападу на Україну. Також у росЗМІ заборонили називати війну з Україною "війною", а виключно - "спецоперацією".

Дані про втрати армії РФ, яка атакує Україну, в Росії називають "фейками". При цьому з початку повномасштабної війни росіяни вже втратили близько 45 850 солдатів.

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