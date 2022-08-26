Японія може схвалити найбільший після США та Китаю військовий бюджет у світі

Японія може схвалити один з найбільших військових бюджетів у світі, подвоївши витрати на армію протягом 5 років.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство оборони країни має до кінця серпня подати відповідний запит на 2023 фінансовий рік.

“Правляча партія прем'єр-міністра Фуміо Кісіди розраховує подвоїти витрати за п'ять років з 5,4 трлн ієн (39,5 млрд доларів) цього року”, – зазначає видання.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який відстежує витрати на оборону, витрати такого масштабу можуть підняти Японію з дев'ятого місця у світі за військовими витратами на ймовірне третє місце після США та Китаю.

Японію стривожило вторгнення Росії в Україну, невдоволення Китаю Тайванем та ядерна зброя Північної Кореї. Саме це допомогло заручитися громадською підтримкою щодо збільшення оборонних видатків.

За даними Світового банку, три країни-сусіди Японії, що володіють ядерною зброєю, також мають три найбільші Збройні сили у світі із загальною чисельністю особового складу 5,5 мільйона осіб. Збройні сили Японії, відомі як Сили самооборони, налічують близько 231 000 осіб.

Крім купівлі обладнання, Японія стикається з необхідністю збільшити фінансування на менш помітні речі, такі як підвищення заробітної плати, боєприпаси, запасні частини і логістика.

"Ймовірно, більшість людей уявляють, що коли ми подвоїмо оборонний бюджет, то отримаємо набагато більше обладнання. Але справа не лише в тому, щоби купити більше речей”, – сказав віцеадмірал у відставці, а нині професор Технологічного інституту Канадзави Тосіюкі Іто.

Міноборони планує розширити арсенал новими ракетами та радіолокаційними системами, які можуть перехоплювати ракети з Китаю та Північної Кореї, а також бойовими безпілотниками. Також японці хочуть виділити бюджет на спільну з Великобританією розробку винищувача наступного покоління.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір закликати до створення атомних електростанцій нового покоління – через зростання цін на енергоносії.