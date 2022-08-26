Шторм у Чорному морі змусив ворога зменшити кількість ракетоносіїв

Однак ані ракетна загроза, ані мінна небезпека не втрачають актуальності.

Штормова погода в Чорному морі змусила ворога зменшити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Відповідно кількість крилатих ракет “Калібр” зменшилися до 12.

“Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності”, – зазначили в ОК.

Військові просять пам’ятати про обов’язковість дотримання заходів безпеки: “не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не випробовуйте долю в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні”.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив про те, що 24 серпня ворожих обстрілів зазнали 58 населених пунктів України.