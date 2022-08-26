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США назвуть військову місію з підтримки України і призначать відповідального генерала, – The Wall Street Journal

Назва місії має велике бюрократичне значення.

США назвуть військову місію з підтримки України і призначать відповідального генерала, – The Wall Street Journal
Військовослужбовці Повітряних Сил США на базі повітряного резерву ‘Марш’ ( штат Каліфорнія) завантажують допомогу на літак
Фото: Міноборони США

Найближчими тижнями адміністрація президента США Джо Байдена дасть назву військовій місії з підтримки України та призначить генерала, який керуватиме навчанням та наданням допомоги у її межах.

Про це пише The Wall Street Journal.

Найменування операції означає, що американці офіційно визнають "зусилля США в Україні", на кшталт того як Пентагон назвав місії в Іраку та Афганістані операціями “Іракська свобода”, “Незламна свобода” та “Вартовий свободи”.

Назва місії має велике бюрократичне значення, оскільки зазвичай передбачає довгострокове цільове фінансування, спеціальну оплату та нагороди для військовослужбовців, які беруть у ній участь.

“Вибір генерала, який, як очікується, матиме дві чи три зірки, відображатиме створення команди, відповідальної за координацію зусиль, перехід від переважно разових зусиль до допомоги українцям протягом багатьох років”, – зазначає видання.

Нагадаємо, у День Незалежності України президент США Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш безпекової допомоги нашій країні – приблизно $2,98 млрд у вигляді зброї та обладнання будуть поставлені українцям у межах Ініціативи сприяння безпеки.

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