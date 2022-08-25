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ЗАЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, – МАГАТЕ

Від мережі ЗАЕС була відключена сьогодні, 25 серпня.

ЗАЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, – МАГАТЕ
Фото: EPA/UPG

Запорізька АЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України. Втім, всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює", – заявили в МАГАТЕ.

Наразі ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції. За потреби вона може забезпечити резервну електроенергію.

Внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту. Всі системи безпеки залишилися в робочому стані. 

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, російські окупанти домоглися повного відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

У зв’язку із загрозою, в Запорізькій області розробили декілька планів евакуації на випадок НС.

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