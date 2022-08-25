На Львівщині скасували перепустки під час комендантської години для членів добровольчих формувань

Замість них підійде посвідчення добровольця тероборони за формою, затвердженою МО.

У Львівській області відмінили перепустки під час комендантської години для членів добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації.

Відповідний наказ підписав керівник ОВА Максим Козицький. Тепер члени добровольчих формувань можуть перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину, маючи при собі лише посвідчення добровольця тероборони.

Як відомо, на Львівщині комендантська година триває від 23.00 до 5.00.

Нагадаємо,у Києві з 1 вересня запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години, оскільки є багато підробок.