На Львівщині скасували перепустки під час комендантської години для членів добровольчих формувань

У Львівській області відмінили перепустки під час комендантської години для членів добровольчих формувань територіальних громад.
Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації.
Відповідний наказ підписав керівник ОВА Максим Козицький. Тепер члени добровольчих формувань можуть перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину, маючи при собі лише посвідчення добровольця тероборони.
Як відомо, на Львівщині комендантська година триває від 23.00 до 5.00.
Нагадаємо,у Києві з 1 вересня запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години, оскільки є багато підробок.