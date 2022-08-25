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На Львівщині скасували перепустки під час комендантської години для членів добровольчих формувань

Замість них підійде посвідчення добровольця тероборони за формою, затвердженою МО.

На Львівщині скасували перепустки під час комендантської години для членів добровольчих формувань
Фото: facebook/103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України

У Львівській області відмінили перепустки під час комендантської години для членів добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації.

Відповідний наказ підписав керівник ОВА Максим Козицький. Тепер члени добровольчих формувань можуть перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину, маючи при собі лише посвідчення добровольця тероборони.

Як відомо, на Львівщині комендантська година триває від 23.00 до 5.00.

Нагадаємо,у Києві з 1 вересня запровадять нові перепустки для пересування під час комендантської години, оскільки є багато підробок.

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