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Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією

"Ми цих 5 тисяч людей полями виловлювали. Вони там бігли на прорив ", - розповів Володимир Труш.

Очільник Тернопільщини назвав ходу тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва провокацією
Фото: Facebook/Серафим Кліпчар

Хресна хода майже п'яти тисяч вірян УПЦ МП до Почаєва на Тернопільщині під час посиленої ракетної загрози з боку РФ є провокацією.

Таку думку озвучив в інтерв'ю "Радіо Roks" керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Це одна з провокацій. Це моє розуміння. Я готовий це розказувати, доказувати", - сказав Труш.

Він зауважив, що духовенство УГКЦ прислухалося до влади і провело прощу до Зарваниці з мінімальним залученням людей. Натомість ситуація з прихожанами УПЦ МП виявилася протилежною.

"Коли ми приймаємо рішення Ради оборони обмежити майже всі заходи (не заборонити) з максимально великим скупченням людей - і тут колона 5 тисяч людей пробує йти з Хмельниччини, вийшовши напередодні Дня Незалежності...", - обурився очільник області.

Він зазначив, що для забезпечення безпеки ходи було залучено багато силовиків.

"Ми цих 5 тисяч людей полями виловлювали. Вони там бігли на прорив... Це неконтрольована маса. Сам Онуфрій відмовився, він сказав, що не благословляв цієї ходи. Кам'янець-Подільський владика теж сказав, що він не благословляв. Це люди самі зібралися йти. Нехай ті п'ять тисяч зроблять висновки, якщо за них зараз ніхто не бере відповідальності", - зазначив керівник ОВА.

Він додав, що 26 серпня запланована сесія Тернопільської облради і на ній ухвалять відповідні рішення щодо інциденту.

Нагадаємо, Всеукраїнська хресна хода з іконами та мощами святих воїнів, яку організував Синодальний відділ УПЦ МП зі взаємодією з українським Збройними силами та іншими військовими формуваннями, розпочалася 8 лютого року в Одесі.

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