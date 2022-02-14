В Одесі розпочалася Всеукраїнська хресна хода, організована УПЦ МП

Під час ходи кожну єпархію Московського патріархату планують відвідати з іконами та мощами святих воїнів.

Всеукраїнська хресна хода з іконами та мощами святих воїнів, яку організував Синодальний відділ УПЦ МП зі взаємодією з українським Збройними силами та іншими військовими формуваннями, розпочалася 8 лютого року в Одесі, повідомляє портал "Православная жизнь".

"Святині побувають практично в кожній єпархії Української Православної Церкви, де перед ними звершать молебні із сугубою молитвою про мир у країні", - йдеться на сайті.

Через пандемію коронавірусу маршрут хресної ходи постійно змінюють. Як відомо, з 8 по 14 лютого ікони та ковчег із мощами святих воїнів перебували у Свято-Іверському Одеському чоловічому монастирі. Опісля їх перенесуть у Миколаїв.

На початку березня хресний хід вирушить на Київ, а далі все залежатиме від "карантинних обставин", кажуть організатори.

Нагадаємо, в липні 2021 року УПЦ МП вже організовувала хресну ходу. Тоді на дійство зібралося майже 55 тисяч громадян. За повідомленнями журналістів, маже всі віряни були без масок.