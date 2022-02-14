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У горах біля Славського травмувалися чотири лижники, серед яких 9-річна дитина

Туристи зазнали травм унаслідок не дуже професійного катання на лижах.

У Карпатах рятувальники евакуювали групу травмованих лижників. Туристи зазнали травм унаслідок не дуже професійного катання на лижах.

Серед постраждалих була дев'ятирічна дитина, повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

"У Львівській області гірські рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, серед яких була дев'ятирічна дитина", – сказано в повідомленні.

Рятувальники закликали лижників бути уважними під час катання.

У ДСНС нагадали правила безпеки на гірськолижних трасах:

  • дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягати захисне спорядження.

Як повідомляли, 30 січня на горі Тростян у Карпатах зупинився підйомник з туристами. Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження зняли з підйомника 7 туристів, зокрема дитину. Ніхто з людей не постраждав.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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