Поліція, що перебувала на місці події, на інцидент не реагувала.

У Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача.

"Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео", – написав Ткач у фейсбуці.

За даними видання, близько 15:00 13 лютого дня до відеооператора УП Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі зняті відео.

Інший чоловік почав заламувати руки водію УП.

Чоловіки не назвали себе. За даними УП, це були представники охорони. Поліція, що перебувала на місці події, на інцидент не реагувала.