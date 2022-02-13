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До Києва прибули ще два літаки з американською військовою допомогою

У новому вантажі заряди для гранатометів.

До Києва прибули ще два літаки з американською військовою допомогою
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

До України прибули ще два літаки з військовою допомогою США в рамках пакету у розмірі 200 млн доларів.

Про це посольство США в Україні повідомило в Twitter.

"Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною!" - заявили в посольстві.

9 лютого військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що за потреби США збільшать військову допомогу Україні в рази.

Як повідомляли, 10 лютого в Україну прибули два літаки зі США. Вони доставили "джавеліни", бойові постріли для гранатометів та іншу оборонну амуніцію для Збройних Сил України. Вага вантажу становила близько 130 тонн. 

Загальна вага військової допомоги, яку надали Україні Сполучені Штати Америки, становить уже 1300 тонн, заявив 11 лютого міністр оборони Олексій Резніков.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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