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Закритої наради з силовиками в Раді 13 лютого не буде

На нараді 14 лютого запланована також участь прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ.

Закритої наради з силовиками в Раді 13 лютого не буде
Фото: Lb.ua

Спікер Руслан Стефанчук запропонував головам фракцій та груп взяти участь в нараді РНБО 14 лютого о 16-00. 

Про це LB.ua повідомили джерела з керівництва парламентської фракції. 

"Ми отримали листа від спікера Руслана Стефанчука. Запланована на сьогодні закрита нарада голів фракцій та груп з силовиками не відбудеться", - зазначив депутат. 

Також співрозмовник надав LB.ua текст листа спікера.

"Станом на зараз, на жаль, переважна більшість керівників запрошених силових відомств повідомили, що все ще знаходяться на навчаннях, зборах та інших оборонних заходах за межами Києва.Також повідомляю вас, що на мене направлений лист від Секретаря РНБО Олексія Данілова, відповідно до якого мене проінформовано, що в Апараті РНБО України на 16:00 14.02.запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України", - йдеться у листі.

Запрошено до участі у зазначеній нараді керівництво Верховної Ради, по 1 представнику депутатських фракцій/груп, голів комітетів ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань правоохоронної діяльності, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. 

У нараді планується участь прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ, голів СБУ, Служби зовнішньої розвідки, начальника ГУР МО, головнокомандувача ЗСУ, заступника керівника ОПУ.

Нагадаємо, що нардепам-"слугам", які знаходяться за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді.

Як заявив 12 лютого голова ВР Руслан Стефанчук, в умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада працюватиме у постійному режимі.

У неділю, 13 лютого, о 22:00 планується термінове засідання бюджетного комітету Верховної Ради. На ньому розглянуть питання фінансування армії.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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