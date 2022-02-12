​Силовий та економічний блоки уряду 13 лютого зберуться на закрите засідання, - нардеп Гончаренко

У неділю, 13 лютого, відбудеться закрите засідання керівників фракцій Верховної Ради за участю керівників фракцій, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також керівників силових міністерств та відомств.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Завтра [13 лютого] попередньо о 16:00 відбудеться закрите засідання за участю керівників парламентських фракцій, силового та економічного блоку, а саме: з міністром оборони, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівництвом розвідок, Нацбанку, Мінфіну, прем'єр-міністром", – написав він.

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в умовах загрози розширення російської агресії український парламент працюватиме у постійному режимі. Він таккож повідомляв, що 13 лютого відбудеться закрита нарада голів фракцій та груп.

Сьогодні вранці депутати з фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" заявили, що вимагають зібрати погоджувальну раду і позачергове закрите засідання Ради. Фракція також "Слуга народу" зробила заяву щодо загрози російського вторгнення в Україну та дій влади у цій ситуації.

Нагадаємо, американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".

До громадян також звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу в будь-який момент. "Ми сьогодні економічно сильні, бюджет виконується. Залишки на казначайському рахунку стабільно високі. Міжнародні резерви - 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - наголосив Шмигаль.