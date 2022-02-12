Якщо Москва вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої відповіді, - Блінкен на переговорах з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив що, якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої трансатлантичної відповіді.

Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.

"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участі в добросовісних дискусіях. Він повторив, що якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на цій зустрічі Лавров вкотре заявив, що заяви про російську агресію проти України нібито заохочують Київ до саботажу Мінських угод.

12 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ про можливе вторгнення РФ вже наступного тижня. За його словами, Україна повинна розраховувати на себе та своїх військових.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

Зазначимо, що міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.