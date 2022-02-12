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США вивозять з посольства в Києві дипломатів, які не займають "критично важливі посади"

Причина - зростання ймовірності російського вторгнення.

США вивозять з посольства в Києві дипломатів, які не займають "критично важливі посади"
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США оголосив в суботу, 12 лютого, що частина співробітників посольства в Києві залишає Україну. 

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Києві.

"Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у посольстві, попри скорочення дипломатичного персоналу, основна команда місії залишиться в Україні. 

Раніше джерела AP повідомили, що невелика кількість чиновників може залишитися в Києві. Однак переважна більшість з майже 200 працівників посольства будуть вивезені з країни або переміщені на крайній захід України, ближче до кордону з Польщею, щоб Сполучені Штати могли зберегти дипломатичну присутність в країні.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков 6 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька.

Нагадаємо, що американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого.

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс та очільник делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаються працювати у Києві попри повідомлення про евакуацію частини дипломатичних працівників.

У свою чергу МЗС України закликало зберігати спокій та уникати паніки.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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