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Зеленський підсумував результати візиту до Харкова

"Насичений день у нашому українському Харкові".

Зеленський підсумував результати візиту до Харкова
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати сьогоднішніх зустрічей у Харкові. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Насичений день у нашому українському Харкові. Почали із засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому обговорили безліч нагальних питань", - написав Зеленський.

Він уточнив, що під час засідання обговорили взаємодію влади всіх рівнів для побудови ефективної моделі територіальної оборони й національного спротиву; початок програми термомодернізації; продовження "Великого будівництва"; облаштування 24 реабілітаційних центрів у кожному з регіонів та забезпечення оплати праці медиків.

Зеленський також провів зустріч із чинним головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. 

"Вкотре акцентував, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах", - зазначив президент.

Він також нагадав, що ввечері відбулося виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. 

"На ньому затвердили Стратегію морської безпеки України, розглянули питання забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз та ухвалили рішення про застосування санкцій до низки компаній і телеканалів. Жоден справді наш, український телеканал не постраждав", - наголосив Зеленський.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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