Олексій Данілов на прес-конференції озвучив основні питання, які розглянули на позачерговому засіданні РНБО в Харкові.

Серед питань, які розглядала Рада нацбезпеки, - нові санкції України проти компаній, морські загрози з боку РФ, ризики для морського судноплавства нашої держави, формування загонів територіальної оборони.

В Харкові завершилося виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на засіданні розглянули та обговорили ризики для морського судноплавства в Україні, питання про отримання Україною міжнародної військової, фінансової, технічної допомоги від 2014 року, формування загонів територіальної оборони та їхню чисельність. Також мова йшла про стратегію морської безпеки України.

Україна буде брати участь в місії НАТО в Іраку, сказав Данілов. Щоправда, українські військові виконуватимуть завдання, не пов'язані з військовою складовою.

Також РНБО оновила перелік організацій, до яких запровадять персональні санкції. В список потрапили ТОВ "Вітрина ТВ" і група компаній, що підпорядковується компанії "НАШ" - "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365".

"Введено обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага", проти компанії Наш 24", "Наш 365" і компанії, яка, наскільки ми проінформовані, є володарем всіх цих компаній. Яка знаходиться на Кіпрі в місті Лімасол", - сказав Данілов.

Нагадаємо, напередодні Данілов анонсував, що одним із основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів.

Харківщину для проведення виїзного засідання обрали через те, що це прикордонна до Росії область.