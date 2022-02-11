Зеленський дав два тижні на доукомплектацію тероборони в низці областей

Йдеться про Одеську та Київську області, а також Маріуполь, Рівне і Київ.

Президент Володимир Зеленський доручив головам низки обласних державних адміністрацій доукомплектувати сили територіальної оборони протягом найближчих двох тижнів.

Про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові.

"Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про Національний спротив... Ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою", – цитує президента "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, йдеться про Одеську область, Маріуполь, Рівне, Київ та Київську область, де, за словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, є недоробки.

Як наголосив Зеленський, в іншому разі будуть кадрові рішення.

Глава держави також звернувся до міністра культури Олександра Ткаченка щодо його співпраці з головами ОДА та міськими головами з питань аспектів інформаційної складової територіальної оборони.

"Для нас дуже важливо, щоб інформаційна політика була однаковою, щоб люди точно розуміли: що – якщо буде, що станеться, у якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області – щоб також із цього приводу не було ніяких імпровізацій. Тому, якщо можна, підготуйте цей план та з’єднайтесь із керівниками місцевої влади", – резюмував Зеленський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про плани до кінця березня залучити до Сил тероборони 90% необхідного штату. За його словами, резерву Сил тероборони потрібно до 2 млн українців.

Наразі батальйони територіальної допомоги у 13 прикордонних областях укомплектовані не менше ніж на 70%. При цьому лише 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що організацією Національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.