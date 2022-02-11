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Зеленський дав два тижні на доукомплектацію тероборони в низці областей

Йдеться про Одеську та Київську області, а також Маріуполь, Рівне і Київ.

Зеленський дав два тижні на доукомплектацію тероборони в низці областей
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський доручив головам низки обласних державних адміністрацій доукомплектувати сили територіальної оборони протягом найближчих двох тижнів.

Про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові.

"Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про Національний спротив... Ми не маємо часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою", – цитує президента "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, йдеться про Одеську область, Маріуполь, Рівне, Київ та Київську область, де, за словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, є недоробки.

Як наголосив Зеленський, в іншому разі будуть кадрові рішення.

Глава держави також звернувся до міністра культури Олександра Ткаченка щодо його співпраці з головами ОДА та міськими головами з питань аспектів інформаційної складової територіальної оборони.

"Для нас дуже важливо, щоб інформаційна політика була однаковою, щоб люди точно розуміли: що – якщо буде, що станеться, у якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області – щоб також із цього приводу не було ніяких імпровізацій. Тому, якщо можна, підготуйте цей план та з’єднайтесь із керівниками місцевої влади", – резюмував Зеленський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про плани до кінця березня залучити до Сил тероборони 90% необхідного штату. За його словами, резерву Сил тероборони потрібно до 2 млн українців.

Наразі батальйони територіальної допомоги у 13 прикордонних областях укомплектовані не менше ніж на 70%. При цьому лише 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що організацією Національного спротиву та територіальної оборони мають займатися професіонали, яким не варто заважати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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