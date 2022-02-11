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Поліція блокує площу біля Апедяційного суду з 5-ї ранку, - Геращенко

Суд слухатиме апеляцію на запобіжний захід Порошенку. 

Поліція блокує площу біля Апедяційного суду з 5-ї ранку, - Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Поліція біля Київського апеляційного суду, де сьогодні відбуватиметься слухання апеляції обвинувачення на запобіжний захід Петру Порошенку, блокує площу і перешкоджає народним депутатам України. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Як повідомляють мої колеги, народні депутати, які вже знаходяться біля суду, поліція теж «заряджена» і з 5 ранку заблокувала площу», – пише Геращенко.

Вона повідомила, що зранку відбулася штовханина між поліцейськими і кількома нардепами. Зокрема, за словами Геращенко, поліцейські грубо штовхнули Михайла Бондаря, якому травмували ногу. 

«Попри те, що «Європейська Солідарність» подала напередодні всі відповідні заявки на мирну акцію протесту, поліція блокує машини прихильників, поводиться агресивно», – констатувала Ірина Геращенко.

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