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Україна може розраховувати на тверду й незмінну підтримку Литви, – прем’єрка країни

Очільник українського уряду зустрівся у Києві із Інгрідою Шимоніте.

Україна може розраховувати на тверду й незмінну підтримку Литви, – прем’єрка країни
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві зустрівся із Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

Про це пише “Урядовий портал”.

Очільник українського Уряду відзначив, що Україна цінує активну допомогу Литви у зміцненні нашої обороноздатності, реабілітації поранених українських військовослужбовців і відновленні постраждалих регіонів України.

Шмигаль, зокрема, подякував за готовність Литви поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси “Стінгер”, портативні тепловізори та інше обладнання.

“Така вчасна й дієва допомога є проявом справжньої солідарності з нашою державою”, – підкреслив Прем’єр-міністр України.

Шмигаль наголосив, що Україна також завжди готова підставити плече допомоги Литовській Республіці, як це було влітку минулого року з наданням гуманітарної допомоги для облаштування кордону країни з Білоруссю.

Фото: .kmu.gov.ua

Як відзначив Глава українського Уряду, Україна розраховує на підтримку Литви у питаннях енергетичної безпеки. Зокрема, у питанні газопроводу “Північний потік-2”. Він наголосив, що цей проект є гібридною зброєю не лише проти України, але й проти інших європейських держав.

Прем’єр-міністр України також відзначив всебічну підтримку Литвою європейського вибору нашої держави на міжнародній арені та постійне сприяння у проведенні масштабних реформ.

“Розраховую найближчим часом продовжити нашу співпрацю також у форматі Люблінського трикутника”, – сказав Шмигаль.

Шимоніте зі свого боку зазначила, що Україна може розраховувати на тверду й незмінну підтримку Литви. За її словами, Литовська Республіка продовжить допомагати у впровадженні реформ, які наближують Україну до стандартів Європейського Союзу.

Нагадаємо, Литва передасть українській армії американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger та тепловізори. Вартість тепловізорів складає 342 тисячі євро, їх передадуть спецназу. 

У січні Державний департамент США погодив для трьох країн Балтії дозвіл на постачання Україні протитанкових ракет та іншого озброєння американського виробництва.

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