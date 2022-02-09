У "Слузі народу" очікують, що Трухін сам складе депутатський мандат

Раніше депутат заявляв про готовність скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "Слуги народу".

Законодавчих підстав позбавити мандата народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, що потрапив у ДТП в серпні минулого року, наразі немає. Трухін має сам ухвалити рішення щодо складання депутатських повноважень.

Про це заявила голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає "Радіо Свобода".

"Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати. Залишаться він депутатом чи ні залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат", – заявила Шуляк.

Напередодні Олександр Трухін заявив про готовність скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "Слуги народу".

Нагадаємо, ДТП за участю нардепа Трухіна сталася ще в серпні 2021 року. Трухін продовжував бути членом партії "Слуга народу", фракції та заступником голови бюджетного комітету.

1 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

Трухіна також хочуть виключити з фракції "Слуги народу", а в Раді провести позачергове засідання для заслуховування керівництва МВС, ДБР і Офісу генпрокурора щодо розслідування цієї справи та інших проваджень, у яких фігурують нардепи. За даними джерел LB.ua, засідання може відбутись 14 лютого після погоджувальної ради.

У сюжеті УП фігурував патрульний, який був на місці аварії – Сергій Петрик. Після випуску ролику його покликали в ДБР на допит. Слідчі також заявили, що дослідили вуличні камери спостереження, і на них зафіксовано, що на ділянці від Полтави до Борисполя за кермом авто з Трухіним була інша людина. Хто керував у момент аварії – намагаються зʼясувати, адже на тій частині дороги камер фіксації не було.