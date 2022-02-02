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Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після публікації журналістами відео з місця аварії

Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після публікації журналістами відео з місця аварії
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". ДТП за його участі трапилась ще пʼять місяців тому.

Рішення про виключення, ухвалене главою партії Оленою Шуляк, в Telegram опублікувала речниця СН Юлія Палійчук. 

"Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", – йдеться у заяві Олени Шуляк.

Нагадаємо, аварія за участі депутата "Слуги народу" трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

1 лютого "Українська правда" опублікувала відео з ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп і досі входить до складу фракції "Слуга народу" і є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 

Після публікації відео журналістами очільник фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу фракції. Арахамія сказав, що він із колегами чекав "офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП". 

МВС також оприлюднило заяву після публікації журналістами відео. В міністерстві заявили, що "всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із Міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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