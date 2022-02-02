Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" після публікації журналістами відео з місця аварії

Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". ДТП за його участі трапилась ще пʼять місяців тому.

Рішення про виключення, ухвалене главою партії Оленою Шуляк, в Telegram опублікувала речниця СН Юлія Палійчук.

"Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", – йдеться у заяві Олени Шуляк.

Нагадаємо, аварія за участі депутата "Слуги народу" трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

1 лютого "Українська правда" опублікувала відео з ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп і досі входить до складу фракції "Слуга народу" і є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Після публікації відео журналістами очільник фракції Давид Арахамія закликав його самостійно вийти зі складу фракції. Арахамія сказав, що він із колегами чекав "офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП".

МВС також оприлюднило заяву після публікації журналістами відео. В міністерстві заявили, що "всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із Міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності".