Шуфрич збирається купити ще один телеканал

З кандидатами на купівлю нардеп від "ОПЗЖ" має визначитися до 1 березня.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя", голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич має намір купити ще однин український телеканал.

Про це Шуфрич заявив в ефірі "Українського формату" на NewsOne.

"Зізнаюсь вам як своєму партнеру про те, що я веду переговори щодо придбання нової ліцензії. І я сподіваюсь, що шостий канал "по бєспрєдєлу" в Україні вже не закриють", – сказав він ведучій Діані Панченко.

У коментарі "Детектору медіа" Нестор Шуфрич зазначив, що наразі не може сказати, щодо якого каналу ведуться перемовини.

"Якщо угода відбудеться, повідомлю", – сказав нардеп.

Шуфрич уточнив, що має визначитися до 1 березня.

На запитання, чи є з-поміж каналів-кандидатів на купівлю закарпатський супутниковий канал Sirius та економічний Ukrainian News Channel, Шуфрич сказав, що поки що не може розголошувати інформацію.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення вважає, що у власності створеного колишніми працівниками "телеканалів Медведчука" "Першого незалежного" (юридична особа ТОВ "Тайм медіа"), який належить Нестору Шуфричу, може бути "потенційний конфлікт інтересів".

ТОВ "Тайм медіа" повністю належить компанія "Медіахолдинг новини". Кінцевим бенефіціаром цієї фірми до кінця вересня була журналістка Діана Панченко. 24 вересня 2021 року власником 60% компанії став Шуфрич.

"Перший незалежний" працює за ліцензією на цілодобове супутникове мовлення, виданою 2019 року.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру.

Команди закритих каналів створили "Перший незалежний". Однак з незрозумілих причин телеканал припинив мовлення на супутнику після години ефіру.

Восени 2021-го Нестор Шуфрич став власником ТОВ "Телепростір", яке володіє ліцензією на супутникове телемовлення під логотипом UkrLive.

Після того, як UkrLive купив Нестор Шуфрич, мовник транслював на супутнику ефір "Першого незалежного" під логотипом UkrLive. Таким чином, "Перший незалежний" повернувся до кабельних мереж та супутникового телебачення вперше після блокування в лютому 2021 року.