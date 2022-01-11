У Білорусі припинили мовлення п'ять іноземних телеканалів.

Про це повідомило Міністерство інформації країни.

"Іноземні телепрограми Ultra 4K Extreme, "Телеканал "Діда Мороза", Bridge TV Classic, Bridge TV Dance та "Твій дім - твоїми руками" виключені зі списку дозволених до розповсюдження на території Республіки Білорусь у зв'язку із закінченням терміну дії раніше виданих Міністерством інформації дозволів на мовлення біля Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У Мінінформації зазначили, що за отриманням нових дозволів на трансляцію "уповноважені на те особи до Мінінформу не зверталися".

Зазначимо, що кількість іноземних каналів, які мають дозвіл на мовлення у Білорусі, скорочується протягом останніх кількох місяців. Так, у 2021 році мовлення припинили російські телеканали RTVI, Russian Musicbox та "Мама". Крім того, навесні 2021 року в країні перестали транслювати канал Euronews. Офіційною причиною цього було названо порушення закону про рекламу, що виходила на телеканалі не лише білоруською та російською, а й англійською мовами.

Нагадаємо, влітку 2021 року в Білорусі відбулися обшуки у низки правозахисників та журналістів - у тому числі польського телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода". Наприкінці липня миинулого року влада Білорусі надала телеканалу "Белсат" статус "екстремістського". У середині листопада 2021 року "екстремісткими формуваннями" у РБ визнали також інформагентство БелаПАН та найстарішу газету країни "Наша Нива".

У жовтні минулого року в Білорусі закрила своє представництво газета "Комсомольська правда", а з 1 січня 2022 року в країні також зупинило свою роботу інформагентство "Інтерфакс-Захід".

Також в країні заблокували сайти німецької Deutsche Welle. Мінінформації Білорусі заявило, що рішення про блокування "було ухвалено у зв'язку з поширенням посилань на матеріали, визнані екстремістськими". Гендиректор DW Петер Лімбург назвав претензії влади до ЗМІ "сміховинними" та розцінив їх як акт "розпач білоруського керівництва".