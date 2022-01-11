У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною, – NYT
ГоловнаСвіт

​У Білорусі припинили мовлення п'ять іноземних телеканалів

У Мінінформації пояснили це закінченням терміну дії дозволів.

​У Білорусі припинили мовлення п'ять іноземних телеканалів
Фото: EPA/UPG

У Білорусі припинили мовлення п'ять іноземних телеканалів.

Про це повідомило Міністерство інформації країни.

"Іноземні телепрограми Ultra 4K Extreme, "Телеканал "Діда Мороза", Bridge TV Classic, Bridge TV Dance та "Твій дім - твоїми руками" виключені зі списку дозволених до розповсюдження на території Республіки Білорусь у зв'язку із закінченням терміну дії раніше виданих Міністерством інформації дозволів на мовлення біля Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У Мінінформації зазначили, що за отриманням нових дозволів на трансляцію "уповноважені на те особи до Мінінформу не зверталися".

Зазначимо, що кількість іноземних каналів, які мають дозвіл на мовлення у Білорусі, скорочується протягом останніх кількох місяців. Так, у 2021 році мовлення припинили російські телеканали RTVI, Russian Musicbox та "Мама". Крім того, навесні 2021 року в країні перестали транслювати канал Euronews. Офіційною причиною цього було названо порушення закону про рекламу, що виходила на телеканалі не лише білоруською та російською, а й англійською мовами.

Нагадаємо, влітку 2021 року в Білорусі відбулися обшуки у низки правозахисників та журналістів - у тому числі польського телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода". Наприкінці липня миинулого року влада Білорусі надала телеканалу "Белсат" статус "екстремістського". У середині листопада 2021 року "екстремісткими формуваннями" у РБ визнали також інформагентство БелаПАН та найстарішу газету країни "Наша Нива".

У жовтні минулого року в Білорусі закрила своє представництво газета "Комсомольська правда", а з 1 січня 2022 року в країні також зупинило свою роботу інформагентство "Інтерфакс-Захід".

Також в країні заблокували сайти німецької Deutsche Welle. Мінінформації Білорусі заявило, що рішення про блокування "було ухвалено у зв'язку з поширенням посилань на матеріали, визнані екстремістськими". Гендиректор DW Петер Лімбург назвав претензії влади до ЗМІ "сміховинними" та розцінив їх як акт "розпач білоруського керівництва".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також