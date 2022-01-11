Букінгемський палац оприлюднив плани святкування 70-річчя правління королеви Єлизавети

Урочистості з цієї нагоди триватимуть увесь рік.

Букінгемський палац оприлюднив повний список урочистостей з нагоди 70-річчя її правління Її Величності Єлизавети Другої. 6 лютого королева стане першим в історії британським монархом, який відзначив платиновий ювілей на троні.

Урочистості з цієї нагоди триватимуть весь рік. Як і у випадку із золотим та діамантовим ювілеями королеви, святкові вихідні вирішили влаштувати на початку липня. Тоді більший шанс, що погода не буде по-британськи дощовою, передає ВВС.

Святкування передбачає, серед іншого, вуличні вечірки, концерт за участю найбільших світових зірок шоу-бізнесу та можливість відвідати будинки, де мешкає королева.

Кульмінацією свята стануть чотириденні вихідні у Великій Британії з 2 по 5 червня. Святкування розпочнеться у понеділок із конкурсу на винахід нового пудингу на честь 70-річного королівського ювілею. Рецепт-переможець оприлюднять для всіх охочих, а ті, хто не вміє чи не любить готувати, зможуть скуштувати пудинг на громадських обідах під час державних свят.

Поки що не зрозуміло, на яких заходах буде присутня сама королева. Після проведеної у лікарні ночі у жовтні лікарі порадили їй відпочити протягом кількох тижнів. Більшість ювілейних обов'язків, ймовірно, буде передано сім'ї, включаючи сина королеви та спадкоємця престолу принца Вельського разом із його дружиною, герцогинею Корнуолською.

Ці свята стануть першими, які Її Величність зустріне без чоловіка, герцога Единбурзького, котрий помер торік у квітні.