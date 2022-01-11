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У китайському місті Чонцуо понад 80 страусів втекли з ферми і бігали вулицями після того, як робітник не зачинив міцно ворота. Відео "страусиної втечі", знятої минулих вихідних очевидцями, 10 січня поширило видання Insider.

На фермі, з якої втекли птахи, вирощується близько 300 страусів. За повідомленнями журналістів, власнику господарства вдалося повернути більшість птахів за допомогою поліції.

За даними місцевих медіа, жоден птах не постраждав.

У 2017 році в Китаї вже траплявся подібний інцидент зі страусами. 5 птахів втікли з ферми в Фошані і заблокували рух транспорту, пише South China Morning Post.

Insider зазначає, що ця втеча – не єдина, що трапилася з тваринами останнім часом у містах. У жовтні 2020 корови втекли з ферми в австрійській Вікторії, а у вересні минулого року пʼять зебр кілька днів ходили по Меріленду (США) після втечі з приватної ферми.