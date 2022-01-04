Китай заявив, що Росія та США першими мають робити кроки до ядерного роззброєння

КНР заявила, що продовжить "модернізувати" свою ядерну зброю в цілях безпеки.

Генеральний директор департаменту з контролю над озброєнням МЗС Китаю Фу Конг заявив, що Росія та США повинні першими робити кроки до відмови від ядерної зброї.

Ця заява пролунала на наступний день після того, як пʼять ядерних держав включно з КНР виступили проти застосування ядерної зброї, пише Deutsche Welle.

Фу Конг сказав, що Пекін продовжить "модернізацію свого ядерного арсеналу в цілях забезпечення надійності та безпеки". Він закликав США і Росії як дві найбільші ядерні держави першими почати роззброєння.

"США і Росія все ще володіють 90% ядерних боєголовок на Землі. Вони мають скоротити свій ядерний арсенал незворотнім та юридично обовʼязковим чином", – заявив він.

Посадовець заперечив, що Китай розмістив ядерну зброю біля Тайванської протоки, а також сказав, що КНР зберігає свій ядерний потенціал на мінімальному рівні, необхідному для безпеки.

Він також заперечив звіт Міноборони США від листопада 2021 року, згідно з яким Китай планує збільшити число ядерних боєголовок до 700 до 2027 року.

Нагадаємо, вчора п'ять ядерних держав – Китай, Великобританія, США, Франція і Росія – виступили з заявою про запобігання ядерній війні та нерозповсюдження ядерної зброї. Держави вважають своєю першочерговою відповідальністю "недопущення війни між державами, що мають ядерну зброю, і зниження стратегічних ризиків".

У 2021 році США вперше розкрили кількість своїх ядерних боєголовок. Станом на вересень 2020 року в арсеналі США їх було 3 750.

У Росії станом на вересень 2018 року офіційно повідомлялося про 517 носіїв ядерної зброї, оснащених 1420 боєзарядами. Загальна кількість носіїв (розгорнутих і нерозгорнутих) становила 775.

За 2020 рік, за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIRPI), США і Росія збільшили кількість ядерних боєголовок кожна приблизно на 50. Загалом у світі їх станом на початок минулого року було 13 080.