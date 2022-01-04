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В Ізраїлі розбився військовий вертоліт, загинули двоє пілотів

За попередніми даними, причиною стала технічна несправність. 

В Ізраїлі 3 січня трапилася катастрофа військового гелікоптера, внаслідок якої загинули двоє пілотів Ізраїльських повітряних сил. Третій член екіпажу госпіталізований з травмами середнього ступеня тяжкості.

Його стан стабільний, пишуть Times of Israel.

Гелікоптер упав у Середземне море біля узбережжі Хайфи – третього за величиної ізраїльського міста на півночі країни. Двох загиблих пілотів знайшли у воді. Пошуково-рятувальна група ЦАХАЛу намагалася їх реанімувати, однак врятувати життя не вдалося. 

Загиблими є підполковникм Ерез Сачіані та майор Чел Фогель. Військовий, який вижив, – патрульний офіцер. 

Чел Фогель та Ерез Сачіані
Фото: The Times of Israel, пресслужба ЦАХАЛ
Чел Фогель та Ерез Сачіані

Відомо, що вертоліт зазнав аварії через годину після того, як злетів для проведення тренувань. Голова ВПС Ізраїлю призупинив всі польоти гелікоптерів такого типу для розслідування причин катастрофи. Вертоліт, що зазнав аварії – Eurocopter AS565 Panther.

За попередніми даними, вертоліт вийшов з ладу через технічну несправність. Перед тим, як впасти у воду, він загорівся.

Нагадаємо, в грудні в Індії розбився гелікоптер із начальником штабу оборони Збройних сил, генералом Біпіном Раватом. На борту була також його дружина і військові офіцери. Більшість пасажирів загинули, зокрема й генерал. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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