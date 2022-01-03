В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Прокуратура Норвегії попередила про загрозу вчинення Брейвіком нових злочинів
Прокуратура Норвегії попередила про загрозу вчинення Брейвіком нових злочинів
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
ГоловнаСвіт

Росія з початку року втричі знизила транзит газу до Словаччини через Україну

Якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м.

Росія з початку року втричі знизила транзит газу до Словаччини через Україну
Фото: utg.ua

Прокачування російського газу через Україну у напрямку Словаччини на початку січня 2022 року впало втричі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

Так, якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" склало 76,6 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" та ГВС "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року – 76 млн. куб. м, 2 січня – 61,3 млн. куб. м при оплачуваних "Газпромом" 110 млн куб. м/добу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що Росія не зобов’язана постачати весь газ до Європи через Україну.

Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключає, що Росія цієї зими може зупинити транзит газу через територію України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також