Росія з початку року втричі знизила транзит газу до Словаччини через Україну

Якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м.

Прокачування російського газу через Україну у напрямку Словаччини на початку січня 2022 року впало втричі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

Так, якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" склало 76,6 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" та ГВС "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року – 76 млн. куб. м, 2 січня – 61,3 млн. куб. м при оплачуваних "Газпромом" 110 млн куб. м/добу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін заявив, що Росія не зобов’язана постачати весь газ до Європи через Україну.

Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключає, що Росія цієї зими може зупинити транзит газу через територію України.