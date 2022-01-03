Україна та США сьогодні святкують 30-річчя дипломатичних відносин

Перлиною дипломатичної роботи став візит Зеленського до США на початку осені.

Сьогодні Україна та США святкують 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Про це йдеться на сторінці МЗС України у соцмережі Facebook.

“У 2021 році ми забезпечили безпрецедентно тісний діалог на найвищому та високому рівнях з новою адміністрацією США. Перлиною дипломатичної роботи став візит Президента до США на початку осені, який приніс понад 20 нових угод і заклав фундамент подальшого зміцнення стратегічного партнерства України та США”, – зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

Він додав, що партнерство України та США базується на спільних цінностях і спільних інтересах наших держав, “включаючи непорушність кордонів, відданість мирній, вільній і цілісній Європі, захист суверенітету і територіальної цілісності, прав і свобод людини, визнання демократії і верховенства права як головних гарантів безпеки, свободи і процвітання”.

Кулеба додав, що Україна та США ставлять перед собою амбітні цілі у подальшому розвитку двосторонніх відносин та “залишаються відданими відстоюванню спільних пріоритетів та цінностей у дусі стратегічного партнерства”.

МЗС також поділилося цікавими факти про відносини України та Сполучених Штатів. Так, у будівлі, де наразі розташовано українське посольство у США, Джордж Вашингтон домовився з приватними власниками про передачу земельних ділянок для створення столиці США. А видатний авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський “пересадив” американських президентів на гелікоптери.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що частота контактів президентів України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння.