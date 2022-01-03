Польща може ввести нові обмеження, якщо ситуація з ковідом погіршиться

Польща може ввести нові обмеження, якщо рівень захворюваності на коронавірус далі зростатиме.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на главу польського Міністерства охорони здоров’я Адама Недзельського.

“Якщо ми побачимо цього тижня продовження тенденції до зростання захворюваності, з урахуванням близько 20 тис. зайнятих у госпіталях ліжкомісць, що все ще є дуже високим показником, то так – ми ухвалимо подальші жорсткіші рішення”, – сказав він.

Мова може йти про дистанційне навчання у школах та закриття торговельних центрів.

Нові рішення влади можуть бути озвучені цього тижня у середу чи п'ятницю.

Усього в Польщі за час пандемії виявили понад 4,1 млн випадків зараження коронавірусом, 97,6 тис. хворих померли. Одужали від хвороби більше ніж 3,67 млн людей.

Нагадаємо, для в'їзду до Польщі з 15 грудня необхідно надавати сертифікат про вакцинацію і ПЛР-тест, ця вимога не стосується дітей та опікунів, що їх супроводжують.