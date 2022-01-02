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Російський "Газпром" похвалився рекордним видобутком газу у 2021 році

Закупівлю російського трубопровідного газу наростили 15 країн, найбільше – Туреччина.

Російський "Газпром" похвалився рекордним видобутком газу у 2021 році
Фото: gazprom-neft.ru

2021 року російський концерн "Газпром" видобув 514,8 мільярда кубометрів газу. Це найкращий результат за останні 13 років, повідомив голова компанії Олексій Міллер.

"І це плюс 62,2 мільярда кубометрів до показника 2020 року. Приріст видобутку "Газпрому" покрив левову частку зростання світового споживання газу в 2021 році", – наводить його слова пресслужба "Газпрому".

Міллер додав, що експорт газу торік збільшився до 185,1 мільярда кубів – на 5,8 мільярда більше, ніж 2020-го.

"Результат 2021 року зайняв четвертий рядок серед історичних рекордів компанії. Зазначу, що закупівлю російського трубопровідного газу наростили 15 країн", – уточнив глава "Газпрому".

За його словами, найбільший приріст забезпечили найбільші споживачі російського трубопровідного газу – Німеччина (+10,5%), Туреччина (+63%) та Італія (+20,3%).

У "Газпромі" зазначили, що зросли й обсяги транспортування газопроводом "Сила Сибіру" до Китаю. Туди "Газпром" регулярно постачав паливо з перевищенням контрактних зобов'язань, а з 1 січня вийшов на новий рівень.

Як наголосив Міллер, значну роль у "забезпеченні надійних поставок" відіграють морські газопроводи "Північний потік" та "Турецький потік", а з 29 грудня повністю готовий до роботи та "Північний потік - 2".

Нагадаємо, вартість газових ф'ючерсів у Європі почало стабільно рости з середини серпня, а в кінці вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів сягнула 2000 доларів.

Наприкінці грудня ціни знову наблизились до цієї позначки, а потім різко впали нижче 1000 доларів за куб.

У Євросоюзі припускають, що Росія намагається чинити тиск на Європу, щоб добитися сертифікації газопроводу "Північний потік 2".

Через зменшення російським "Газпромом" постачання газу до ЄС через Польщу та Україну наприкінці 2021-го Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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