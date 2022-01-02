У Європі через святкові феєрверки загинуло троє людей

У Європі через феєрверки, які використовувати заборонено, загинуло троє людей, а десятки отримали поранення.

Про це пише BBC.com.

Так, у Нідерландах 12-річний хлопчик загинув і ще один отримав важкі поранення, спостерігаючи, як дорослий запускає саморобний пристрій.

Чоловіка затримала місцева поліція.

У Німеччині внаслідок вибуху феєрверку в новорічну ніч у західному місті Хеннеф загинув 37-річний чоловік. Поліція проводить розслідування.

У результаті пов'язаних із феєрверками інцидентів у країні постраждали кілька людей, пише dpa.

Як інформує De Telegraaf, від феєрверків у Нідерландах постраждали щонайменше 80 людей, зокрема внаслідок вибухів люди втратили ноги та руки.

Зазначимо, Нідерланди та Німеччина заборонили продаж феєрверків на Новий рік через пандемію коронавірусу.

Голландські чиновники виправдовували цей крок тим, що травми, пов'язані з феєрверками, створять занадто велике навантаження на лікарні, які борються з вірусом.

“Однак ентузіастів в обох країнах це не зупинило: люди перетинають кордони, щоб придбати святкові піротехнічні вироби, а в деяких випадках навіть виготовляють їх самостійно”, – йдеться у повідомленні.

В Австрії також було кілька інцидентів: повертаючись до феєрверка, який не вибухнув, загинув 23-річний чоловік.

Нагадаємо, мерія Парижа скасувала традиційний новорічний феєрверк, який щорічно проводять 31 грудня на Єлисейських полях.