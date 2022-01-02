Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Зеленський призначив директора ДБР
Зеленський призначив директора ДБР
ГоловнаСвіт

У Європі через святкові феєрверки загинуло троє людей

Феєверки у низці країн ЄС заборонено.

У Європі через святкові феєрверки загинуло троє людей
Новорічний феєрверк у Брюсселі
Фото: ЕРА/UPG

У Європі через феєрверки, які використовувати заборонено, загинуло троє людей, а десятки отримали поранення.

Про це пише BBC.com.

Так, у Нідерландах 12-річний хлопчик загинув і ще один отримав важкі поранення, спостерігаючи, як дорослий запускає саморобний пристрій.

Чоловіка затримала місцева поліція.

У Німеччині внаслідок вибуху феєрверку в новорічну ніч у західному місті Хеннеф загинув 37-річний чоловік. Поліція проводить розслідування.

У результаті пов'язаних із феєрверками інцидентів у країні постраждали кілька людей, пише dpa.

Як інформує De Telegraaf, від феєрверків у Нідерландах постраждали щонайменше 80 людей, зокрема внаслідок вибухів люди втратили ноги та руки.

Зазначимо, Нідерланди та Німеччина заборонили продаж феєрверків на Новий рік через пандемію коронавірусу.

Голландські чиновники виправдовували цей крок тим, що травми, пов'язані з феєрверками, створять занадто велике навантаження на лікарні, які борються з вірусом.

“Однак ентузіастів в обох країнах це не зупинило: люди перетинають кордони, щоб придбати святкові піротехнічні вироби, а в деяких випадках навіть виготовляють їх самостійно”, – йдеться у повідомленні.

В Австрії також було кілька інцидентів: повертаючись до феєрверка, який не вибухнув, загинув 23-річний чоловік.

Нагадаємо, мерія Парижа скасувала традиційний новорічний феєрверк, який щорічно проводять 31 грудня на Єлисейських полях.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також