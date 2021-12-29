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Ветеринари закликають власників тварин убезпечити їх від спостерігання за феєрверками

Фахівці зазначають, що раптового вибуху може злякатись навіть дресирований собака.

Ветеринари закликають власників тварин убезпечити їх від спостерігання за феєрверками
Фото: http://comments.ua/

Фахівці київської комунальної міської лікарні ветеринарної медицини закликають власників домашніх тварин зробити все можливе, щоб убезпечити своїх вихованців від спостерігання за новорічними феєрверками, які можуть злякати тварину і призвести до каліцтв.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард та феєрверків лякають тварину, вона може втекти від господаря або навіть потрапити під автомобіль", - розповіла в.о. директора лікарні Наталія Мазур.

Фахівці зазначають, що підготувати тварину до подібного стресу неможливо - раптового вибуху може злякатись навіть дресирований собака.

Піротехніка також може бути смертельно небезпечною і для птахів, які через шок втрачають орієнтацію у просторі, врізаються в машини, дерева, будівлі.

"Під час новорічних свят вигулюйте домашнього вихованця подалі від місць масових розваг. За можливості гуляйте з твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку злякає салют, набагато менше. Не відпускайте собачку з повідця. Навіть якщо вона злякалася вибуху - тримайте її міцно, спробуйте обійняти та заспокоїти. Заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому вихованцю", - радять ветеринари.

Нагадаємо, після вторгнення Росії на схід України у 2014 році Київська міська рада на три місяці забороняла запускати феєрверки у столиці. Потім заборону неодноразово продовжували. У 2019 році Київрада заборонила феєрверки і салюти у столиці до кінця війни на Донбасі

Минулого року ДСНС оприлюднила статистику постраждалих через новорічні салюти. Так в результаті використання піротехнічних засобів у ніч з 31 грудня на 1 січня сталася низка пожеж в різних областях України, а акож зафіксовано кілька фактів травмування громадян, в тому числі - дітей.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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