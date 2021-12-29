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Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві запрацюють 4 січня (мапа)

Здати новорічне дерево можна буде до 31 січня включно.

Пункти утилізації новорічних ялинок у Києві запрацюють 4 січня (мапа)
Фото: Макс Требухов

Із 4 січня у столиці на базі підприємств КО "Київзеленбуд" почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних ялинок. 10 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних КП УЗН і п’ять – на територіях садиб лісництв КП "Дарницьке ЛПГ".

Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно, повідомляє пресслужба Київської держміськадміністрації.

Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

Як розповів генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король, Минулого року кияни здали в пункти утилізації 6,5 тисячі новорічних ялинок.

Він пояснив, що в пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яку використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

Здати ялинки можна за адресами:

  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;
  • КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
  • Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
  • Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
  • Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
  • Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;
  • Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.

Як повідомляли, в Києві купити ялинки можна на 187 офіційних ярмарках.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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