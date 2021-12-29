​"Укрзалізниця" запустила електричку з Києва до Василькова

"Укрзалізниця" з 29 грудня почала виконувати приміський рейс із Києва до Василькова, 40-тисячного міста, розташованого за 20 кілометрів на південний захід від столиці.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Раніше поїзди їздили тільки до сусіднього селища Калинівка (ст. "Васильків-1"), що за 10 км від Василькова, бо залізнична гілка до самого міста не була електрифікована.
"11 кілометрів - саме стільки залізничних колій потрібно було електрифікувати та відремонтувати для того, щоб з’єднати столицю з одним із ключових міст у багатомільйонній київській агломерації", - заявив з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
В рамках реконструкції дільниці до станції "Васильків-2", яка розташована майже в самому центрі міста, було встановлено 258 опор та електрифіковано 11 км колій, модернізовано чотири залізничні переїзди, капітально відремонтовано понад 10 км колій, укладено майже 9 км плітей безстикової колії та розчищено смугу відведення від дерев та іншої рослинності. Також на дільниці впроваджено сучасну мікропроцесорну систему стрілок та сигналів.
Крім того, у рамках реалізації проєкту збудовано нову пасажирську платформу в місті Васильків. Вона має систему звукового оповіщення пасажирів, встановлено систему відеоспостереження та інформаційні табло.
"Укралізниця" очікує, що пасажиропотік сягатиме відмітки 5-7 тисяч пасажирів на добу.
Між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та №6046 Васильків-2 – Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин. В інший час дорога займатиме близько однієї години.
|№
|№ поїзда
|відправлення
|прибуття
|зупинки
|Васильків-2 — Київ-Пасажирський
|1.
|6040
|06:36
|07:32
|Черкес (06:43), Васильків-1 (06:51), Глеваха (06:58), Боярка (07:05), Тарасівка (07:09), Вишневе (07:15), Київ-Волинський (07:21), Караваєві Дачі (07:26)
|2.
|6042
|07:32
|08:09
|Без зупинок (крім 6, 7 днів)
|3.
|6044
|08:47
|09:43
|Черкес (08:54), Васильків-1 (09:02), Глеваха (09:08), Боярка (09:16), Тарасівка (09:20), Вишневе (09:26), Київ-Волинський (09:32), Караваєві Дачі (09:37)
|4.
|6046
|09:48
|10:25
|Без зупинок (крім 6, 7 днів)
|5.
|6048
|11:00
|11:57
|Черкес (11:07) Васильків-1 (11:15) Глеваха (11:21) Боярка (11:29) Тарасівка (11:32 Вишневе (11:39) Київ-Волинський (11:45) Караваєві Дачі (11:50)
|6.
|6050
|13:18
|14:16
|Черкес (13.25) Васильків-1 (13:33) Глеваха (13.39) Боярка (13:47) Тарасівка (13:50) Вишневе (13:57) Київ-Волинський (14:04) Караваєві Дачі (14:09)
|7.
|6052
|15:55
|16:56
|Черкес (16:02) Васильків-1 (16:10) Глеваха (16:17) Боярка (16:26) Тарасівка (16:30) Вишневе (16:37) Київ-Волинський (16:44) Караваєві Дачі (16:49)
|8.
|6054
|17:14
|18:00
|Без зупинок (крім 6, 7 днів)
|9.
|6056
|18:22
|19:22
|Черкес (18:29), Васильків-1 (18:37), Глеваха (18:44), Боярка (18:53), Тарасівка (18:56), Вишневе (19:03), Київ-Волинський (19:10), Караваєві Дачі (19:15)
|Київ-Пасажирський — Васильків-2
|1.
|6039
|07:42
|08:37
|Караваєві Дачі (07:47), Київ-Волинський (07:52), Вишневе (07:58), Тарасівка (08:03), Боярка (08:07), Глеваха (08:14), Васильків-1 (08:21), Черкес (08:29)
|2.
|6041
|08:40
|09:30
|Без зупинок (крім 6, 7 днів)
|3.
|6043
|09:53
|10:50
|Караваєві Дачі (09:59), Київ-Волинський (10:04), Вишневе (10:10), Тарасівка (10:16), Боярка (10:20), Глеваха (10:27), Васильків-1 (10:34), Черкес (10:42)
|4.
|6045
|12:10
|!3:07
|Караваєві Дачі (12:16)Київ-Волинський (12:21) Вишневе (12:27) Тарасівка (12:33) Боярка (12:37) Глеваха (12:44) Васильків-1 (12:51)Черкес (12:59)
|5.
|6047
|14:34
|15:31
|Караваєві Дачі (14:40) Київ-Волинський (14:45) Вишневе (14:51) Тарасівка (14:57) Боярка (15:01) Глеваха (15:08) Васильків-1 (15:15)Черкес (15:23)
|6.
|6049
|16:21
|17:00
|Без зупинок (крім 6, 7 днів)
|7.
|6051
|17:07
|18:03
|Караваєві Дачі (17:12) Київ-Волинський (17:17) Вишневе (17:23) Тарасівка (17:29) Боярка (17:33) Глеваха (17:41) Васильків-1 (17:47) Черкес (17:55)
|8.
|6053
|18:21
|19:00
|Без зупинок (крім 6, 7 днів)
|9.
|6055
|19:32
|20:29
|Караваєві Дачі (19:38), Київ-Волинський (19:43), Вишневе (19:49), Тарасівка (19:55), Боярка (19:59), Глеваха (20:06), Васильків-1 (20:13), Черкес (20:21)