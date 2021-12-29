​"Укрзалізниця" запустила електричку з Києва до Василькова

Раніше поїзди їздили тільки до сусідньої Калинівки.

"Укрзалізниця" з 29 грудня почала виконувати приміський рейс із Києва до Василькова, 40-тисячного міста, розташованого за 20 кілометрів на південний захід від столиці.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Раніше поїзди їздили тільки до сусіднього селища Калинівка (ст. "Васильків-1"), що за 10 км від Василькова, бо залізнична гілка до самого міста не була електрифікована.

"11 кілометрів - саме стільки залізничних колій потрібно було електрифікувати та відремонтувати для того, щоб з’єднати столицю з одним із ключових міст у багатомільйонній київській агломерації", - заявив з цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В рамках реконструкції дільниці до станції "Васильків-2", яка розташована майже в самому центрі міста, було встановлено 258 опор та електрифіковано 11 км колій, модернізовано чотири залізничні переїзди, капітально відремонтовано понад 10 км колій, укладено майже 9 км плітей безстикової колії та розчищено смугу відведення від дерев та іншої рослинності. Також на дільниці впроваджено сучасну мікропроцесорну систему стрілок та сигналів.

Крім того, у рамках реалізації проєкту збудовано нову пасажирську платформу в місті Васильків. Вона має систему звукового оповіщення пасажирів, встановлено систему відеоспостереження та інформаційні табло.

"Укралізниця" очікує, що пасажиропотік сягатиме відмітки 5-7 тисяч пасажирів на добу.

Між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та №6046 Васильків-2 – Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин. В інший час дорога займатиме близько однієї години.