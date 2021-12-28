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Поліція запідозрила крадіжку 12 млн гривень на капремонті поїздів Kyiv Boryspil Express

На рейкові автобуси PESA нібито ставили старі запчастини замість нових.

Поліція запідозрила крадіжку 12 млн гривень на капремонті поїздів Kyiv Boryspil Express
Фото: traffic.od.ua

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції заявив, що на капітальному ремонті поїздів Kyiv Boryspil Express у 2019-2020 роках вкрали 12 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції та Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, приватний підрядник, з яким було укладено три договори на загальну суму понад 70 млн грн, використовував під час ремонту рейкових автобусів PESA старі запчастини неналежної якості під виглядом нових. Незважаючи на це, Південно-Західна залізниця підписала акти виконаних робіт та перерахувала підряднику гроші.

"Отримані надлишкові кошти були розподілені між всіма учасниками злочинної схеми та легалізовані шляхом придбання елітного транспорту та нерухомості" - йдеться в повідомленні.

24 грудня поліція повідомила підозру п'ятьом ймовірним учасникам схеми:

  • директору компанії-підрядника - за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою злочинною групою), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу;
  • колишньому заступнику директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" - за  ч. 5 ст. 191 КК України;
  • двом головним інженерам структурних підрозділів  - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
  • колишньому інженеру-технологу локомотивного депо - за  ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, Kyiv Boryspil Express запустили 30 листопада 2019 року. 

Він відправляється з платформи біля 14-ї колії центрального залізничного вокзалу Києва і робить проміжну зупинку Дарницькому залізничному вокзалі. Кінцева станція – "Бориспіль-аеропорт", від залізничної платформи критий пішохідний перехід веде до терміналу D.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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