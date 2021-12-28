Поліція запідозрила крадіжку 12 млн гривень на капремонті поїздів Kyiv Boryspil Express

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції заявив, що на капітальному ремонті поїздів Kyiv Boryspil Express у 2019-2020 роках вкрали 12 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції та Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, приватний підрядник, з яким було укладено три договори на загальну суму понад 70 млн грн, використовував під час ремонту рейкових автобусів PESA старі запчастини неналежної якості під виглядом нових. Незважаючи на це, Південно-Західна залізниця підписала акти виконаних робіт та перерахувала підряднику гроші.

"Отримані надлишкові кошти були розподілені між всіма учасниками злочинної схеми та легалізовані шляхом придбання елітного транспорту та нерухомості" - йдеться в повідомленні.

24 грудня поліція повідомила підозру п'ятьом ймовірним учасникам схеми:

директору компанії-підрядника - за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою злочинною групою), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу;

колишньому заступнику директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" - за ч. 5 ст. 191 КК України;

двом головним інженерам структурних підрозділів - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

колишньому інженеру-технологу локомотивного депо - за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, Kyiv Boryspil Express запустили 30 листопада 2019 року.

Він відправляється з платформи біля 14-ї колії центрального залізничного вокзалу Києва і робить проміжну зупинку Дарницькому залізничному вокзалі. Кінцева станція – "Бориспіль-аеропорт", від залізничної платформи критий пішохідний перехід веде до терміналу D.