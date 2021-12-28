Мінекономіки погіршило прогноз ВВП на 2022 рік до 3,6%

Міністерство економіки погіршило прогноз росту ВВП України на 2022 рік з 3,8% до 3,6%.

Про це сказала глава міністерства, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко в коментарі "Інтерфаксу-Україна".

"Здебільшого це пов'язано з новими викликами через продовження коронавірусних обмежень. Міністерство очікувало, що обмеження для економіки буде знято раніше, але виявлення нових випадків та чергові хвилі COVID-19 свідчать про те, що підприємствам може знадобитися більше часу, щоб адаптуватися до нових умов", - розказала вона.

Свириденко також наголосила, що за підсумками 2021 року в України буде найвищий доларовий ВВП за всю історію – майже $200 млрд.

Нагадаємо, що у у 2020 році ВВП України через коронакризу знизився на 4% після чотирьох років росту.

У 2021 році економіка відновила зростання, і за останніми прогнозами Мінекономіки за підсумками року воно становитиме 3%.